Mediterraneo, tenda di pace, incontro con il Cardinale Zuppi

- pubblicità -

Mercoledì 27 novembre, presso la Sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM), in via Petrarca 115, avranno luogo i lavori per l’inaugurazione dell’anno accademico 2024-25, alla presenza del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi, e del Gran Cancelliere della PFTIM, l’arcivescovo metropolita di Napoli Cardinale Domenico Battaglia.

Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 16.00 con la preghiera iniziale, curata degli studenti della PFTIM, cui seguiranno i saluti istituzionali del Preside Don Francesco Asti e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Alle ore 16.30, avrà luogo la prolusione d’inizio anno accademico di sua eminenza il cardinale Matteo Zuppi sul tema «Il Mediterraneo deve diventare una Grande tenda di pace». Fondamenti per una teologia e una prassi di pace.

All’intervento del Presidente della CEI seguirà, alle ore 17.30, quello dell’arcivescovo di Napoli, sua eccellenza Cardinale Domenico Battaglia. Per l’occasione, saranno anche consegnate le pergamene ai vincitori del Premio Migliori Tesi della PFTIM.

«Napoli e il Meridione d’Italia – ha dichiarato il Preside della PFTIM, Don Francesco Asti – sono il cuore vivo e pulsante del Mediterraneo, per questo Papa Francesco nel giugno del 2019, proprio qui sulla collina di Posillipo, tra queste mura, volle affidarci la “Teologia del Mediterraneo”. Da quel giorno, non abbiamo mai smesso di rispondere positivamente all’invito del Pontefice che ci chiedeva di porci in ascolto delle istanze dei popoli del Mare Nostrum. L’arrivo qui tra noi del cardinale Zuppi sarà una importantissima tappa di questo straordinario cammino che, da allora, non abbiamo mai smesso di percorrere».