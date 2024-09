Venerdì 20 sciopero anche Anm

- pubblicità -

Anm informa che venerdì 20 Settembre la Organizzazione Sindacale USB aderisce allo sciopero nazionale di 24 ore dele settore del trasporto pubblico. Lo sciopero sarà articolato dalle ore 03:01 del 20 Settembre alle ore 03.00 del 21 Settembre 2024. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

Linee di superficie: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50.

Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus).

Metro Linea 1:prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:30 e da Garibaldi alle ore 19:30.

Metro Linea 6: ultima corsa da Mostra ore 09:08, ultima corsa da Municipio ore 09:14.

Motivazioni dello sciopero nazionale:

• la sicurezza dei lavoratori e del servizio, con particolare attenzione alla corretta e puntuale manutenzione dei treni, dei BAS nelle stazioni e degli autobus, anche attraverso il potenziamento del numero delle telecamere e del personale addetto alla vigilanza e controlleria a bordo dei mezzi e nei mezzanini delle stazioni, l’installazione di cabine e postazioni blindate dotate di pulsante di emergenza collegato con le forze dell’ordine per la geolocalizzazione della chiamata;

• il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, senza il rispetto delle fasce di garanzia, così come avviene in altri paesi membri dell’unione europea.

• Un incremento delle retribuzioni di almeno 300 euro mensili, così come previsto dalla nostra piattaforma per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori.

Info e aggiornamenti: Contact center ANM al numero verde 800 639525 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00 / profili social media anmnapoli facebook e X/ Anmpoint stazioni metro e funicolari.