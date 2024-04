Teatro Trianon Viviani, gli appuntamenti del fine settimana, stand up comedy con Francesco De Carlo, musica con Pietra Montecorvino e Tonino Carotone

Francesco De Carlo, e la sua “stand up comedy” è di scena al Trianon Viviani martedì 23 aprile (“tutto esaurito”) e mercoledì 15 maggio, sempre alle 21. Il comico romano, dopo una laurea in Scienze politiche e quattro anni al Parlamento europeo, dove lavora nel campo della comunicazione, vive e lavora tra l’Italia e il Regno unito. In “Bocca mia taci” si presenta al pubblico, solo con un’asta e il microfono, senza alcuna scenografia. «Più che un monologo, questo mio nuovo spettacolo è una marachella, un po’ sporca, per cui è sconsigliato ai minori di 16 anni» spiega De Carlo. «Quando facevo arrabbiare troppo mia nonna – racconta il comico – lei minacciava violenza col pugno chiuso, digrignava i denti e si metteva una mano sul muso, a soffocare un’imprecazione oscena. E poi dopo aver buttato un occhio al cielo mormorava: “Bocca mia taci!”. Mi sono sempre chiesto quale espressione tacesse ogni volta, quali parole, minacce o bestemmie rimanessero in quella sua bocca sdentata, invece di liberarsi nell’aria. E col tempo presi a sfidare quella sua capacità di controllo, con marachelle sempre più gravi. Fino a quando un giorno prese una gallina dal cortile e me la tirò contro». «Questa storia, completamente inventata, – prosegue De Carlo – mi ha insegnato che tenersi tutto dentro non fa bene: ti fa stare male, ti fa salire il veleno, ti fa lanciare pollame. E la paura di offendere qualcuno, divinità comprese, non può limitare la libertà d’espressione». La rappresentazione di martedì 23 aprile ha registrato già il tutto esaurito e per il pubblico del teatro della canzone napoletana replicherà il suo spettacolo mercoledì 15 maggio. Bocca mia taci è prodotto da Altra scena.