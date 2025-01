Fondazione Italia USA, 200 borse di studio

- pubblicità -

La Fondazione Italia USA annuncia l’apertura delle candidature per 200 borse di studio del master online “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, valide per l’anno 2025.

Diretto dalla prof.ssa Stefania Giannini, Vicedirettore dell’UNESCO, e presieduto dall’ambasciatore Umberto Vattani, il master si avvale del patrocinio dell’UNRIC (United Nations Regional Information Centre) e della collaborazione di oltre 35 docenti di prestigio internazionale tra cui Massimo Bray, Vincenzo Camporini, Emilio Carelli, Barbara Carfagna, Carlo Cottarelli, Federico Rampini, Valentina Vezzali (e tanti altri).

Grazie alla partnership con l’UNRIC, il master offre un orientamento concreto per l’accesso alle carriere internazionali.

Le borse copriranno interamente il costo del master, lasciando a carico degli studenti solo la tassa d’iscrizione. La selezione sarà curata dal consiglio di presidenza, e le candidature potranno essere inviate nel corso dell’anno tramite il sito ufficiale della Fondazione.

Il master, già scelto da oltre 8500 studenti, si distingue in Europa per la qualità didattica e l’approccio flessibile, unendo lezioni esclusive videoregistrate, materiali di studio avanzati e un project work commissionato da Agenzia ICE e GEDI Gruppo Editoriale. La durata è di 12 mesi per un totale di 280 ore, con contenuti fruibili online 24 ore su 24.