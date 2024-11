Terzo mandato, Iannone (FdI): arrivato altolà di Schlein?

- pubblicità -

“E’ saltata la riunione della Commissione Statuto della Regione Campania prevista per oggi. Per quale motivo? E’ arrivato lo stop della Schlein ai Consiglieri Regionali del Pd? Sarebbe ridicolo avere un partito che a Roma vota contro il terzo mandato e a Napoli vota a favore. La cosa certa è che mentre loro litigano – De Luca contro la Schlein, deluchiani contro il Pd, diversamente Pd contro De Luca – i problemi dei campani sono completamente dimenticati. Lottano per la loro sopravvivenza mentre i campani soffrono per la loro esistenza”.

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.