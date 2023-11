UNIVexpò 2023: un successo da 36.000 presenze per la manifestazione regionale di orientamento universitario

Migliaia di studenti ordinati e motivati per oltre 200 incontri di orientamento hanno caratterizzato la XXVIII edizione di UNIVexpò 2023, la manifestazione di esclusivo orientamento universitario organizzata, dal 15 al 17 novembre, dalla testata di informazione universitaria ATENEAPOLI, in partnership con l’Università Federico II nel Complesso Universitario di Monte San’Angelo a Napoli.

All’evento hanno partecipato gli Atenei: Vanvitelli, Parthenope, L’Orientale, Suor Orsola Benincasa e Scuola Superiore Meridionale più ANPAL Servizi, il Comune di Napoli, l’Associazione Manageritalia-Campania, il Cus Napoli ed il Centro SINAPSI.

I seminari di orientamento, divisi per Corsi di Laurea, si sono svolti contemporaneamente in 28 aule, ospitando da 150 a 1.000 partecipanti per incontro, con tre repliche al giorno, per orientare 36.000 studenti prenotati.

L’accoglienza delle aspiranti matricole è stata curata da 60 giovani universitari e laureati che hanno indirizzato i ragazzi nelle aule dove 176 docenti e decine di orientatori hanno presentato l’ampissima offerta formativa proposta dagli Atenei campani. Si è parlato anche delle novità in cantiere, degli sbocchi occupazionali ma soprattutto si è risposto a tutti i quesiti posti dai giovani partecipanti.

Nel corso degli incontri l’Assessore alle Politiche Giovanili al Comune di Napoli, Chiara Marciani, ha invitato i giovani a partecipare al nascente Forum dei Giovani; Il dott. Michele Raccuglia e lo staff di Anpal Servizi hanno informato sulle modalità di accesso al mondo del lavoro e l’Associazione Manageritalia-Campania ha fornito informazioni preziose sulle opportunità post laurea.

Soddisfatto il Rettore dell’Università Federico II, prof. Matteo Lorito, che nella prima giornata ha personalmente salutato e parlato con tanti studenti ed il dott. Gennaro Varriale, direttore di Ateneapoli, per la partecipazione e la forte attenzione sul tema Università da parte dei giovani.